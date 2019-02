Dietlikon (awp) - Der Baukonzern Implenia hat in Norwegen einen Auftrag zum Bau einer Strasse an Land gezogen. Das Auftragsvolumen betrage rund 25 Millionen Franken, teilte Implenia am Donnerstag mit. Der Auftrag, der für die Norwegische Strassenbehörde "Staten vegvesen" realisiert werde, beinhalte neben dem Bau einer Strasse ...

