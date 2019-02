Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der britischen Bank Royal Bank of Scotland auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Dass die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung einem Rückkauf von knapp fünf Prozent der umlaufenden Aktien zugestimmt hätten, sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg, überschüssiges Kapital an die Anteilseigner auszuschütten, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

