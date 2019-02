MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Gea Group nach der Streichung der mittelfristigen Ziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Ausblick sei desaströs, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einer negativen Kursreaktion der Aktien des Anlagenbauers und kündigte an, das Kursziel von derzeit 25,50 Euro zu senken. Die Prognose für den operativen Gewinn (Ebitda) liege weit unter seiner Annahme und der Konsensschätzung. Die Glaubwürdigkeit des Unternehmens leide zunehmend./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 07:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

ISIN DE0006602006

