In Deutschland reißt die Schwächephase im verarbeitenden Gewerbe nicht ab. Im Dezember fiel die Gesamtproduktion um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Damit ist die Produktion den vierten Monat gesunken. Außerdem war der Dezember-Rückschlag der sechste Dämpfer in den vergangenen sieben Monaten.

Analysten wurden von der Entwicklung zum Jahresende 2018 überrascht. Sie hatten für Dezember mit einen Anstieg der Produktion um 0,8 Prozent erwartet. Allerdings war der Produktionsrückgang im November nicht so stark wie bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte den Rückgang im Monatsvergleich auf nur noch 1,3 Prozent, nach zuvor 1,9 Prozent.

Ein besonders starker Rückgang zeigten sich im Dezember bei der Bauproduktion, die um 4,1 Prozent schrumpfte. Außerdem lag die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,4 Prozent niedriger als im November und die von Konsumgütern um 0,5 Prozent./jkr/mis

AXC0088 2019-02-07/08:26