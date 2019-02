Europas zweitgrößter Reiseveranstalter Thomas Cook stellt angesichts des anhaltenden Trends zu Last-Minute-Buchungen die Rolle seiner Fluggesellschaften auf den Prüfstand. Die Untersuchung sei noch in einem frühen Stadium und umfasse alle Optionen, um Wert für die Aktionäre zu schaffen, sagte Thomas Cook-Chef Peter Fankhauser bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag in London. Es gehe darum, die Strategie des Konzerns stärker zu fokussieren. Seit einiger Zeit hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, Thomas Cook könnte sich von seiner Airline-Sparte samt Condor trennen. Fankhauser hatte die Gerüchte mehrfach zurückgewiesen.

Nach dem desolaten Sommergeschäft von 2018 muss sich Thomas Cook vor allem in Großbritannien weiterhin mit einer Zurückhaltung der Kunden herumschlagen. Im typischerweise schwachen ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember wuchs der um Sonderposten bereinigte operative Verlust stieg auf vergleichbarer Basis um 14 Millionen auf 60 Millionen britische Pfund (68 Mio Euro). Am Vorabend hatte bereits der weltgrößte Reisekonzern Tui seine Gewinnpläne für das laufende Geschäftsjahr eingedampft und dies unter anderem auf die Auswirkungen des bevorstehenden Brexits zurückgeführt./stw/zb

ISIN DE000TUAG000 GB00B1VYCH82

