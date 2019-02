Die Opposition will die finanziellen Interessen des US-Präsidenten während der US-Wahlen 2016 prüfen. Trump reagiert darauf mit neuen Attacken.

Die US-Demokraten forcieren trotz Warnungen von Präsident Donald Trump ihre parlamentarischen Untersuchungen zur Russland-Affäre. Zur mutmaßlichen Einmischung Moskaus in die US-Wahl 2016 werde es neue groß angelegte Nachforschungen geben, erklärte der Chef des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, am Mittwoch. Auch Trumps finanzielle Interessen würden geprüft. In anderen Gremien unter demokratischer Führung sind ebenfalls Untersuchungen im Gange.

Trump reagierte mit neuen Attacken auf die Demokraten. In seiner Rede zur Lage der Nation hatte sich Trump im gespaltenen Kongress um einen versöhnlichen Ton bemüht und zur Geschlossenheit aufgerufen. Die Politik der "Rache, Gegenwehr und Vergeltung" müsse Washington hinter sich lassen, erklärte er - und richtete eine Warnung an die Demokraten: "Lächerliche parteipolitische Ermittlungen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...