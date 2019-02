Am Mittwoch sah es an der Wall Street so aus, als ob sich die Aktie des Videospiel-Herstellers Electronic Arts nach dem scharfen Kurseinbruch im Bereich von 80 Dollar stabilisieren könnte. Um das einzuordnen: Noch am Dienstag notierte die Aktie bei über 90 Dollar. Was dazwischen gekommen war: Vorläufige Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2018 endete - und die nicht überzeugten. Hier zeigte sich wieder einmal, wie es gerade bei relativ hoch bewerteten Aktien schnell zu deutlichen Rückschlägen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...