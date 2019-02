Leasing und Factoring von Kleingeräten sind ein Dauerbrenner. Heute gibt es dafür die Zahlen aber auch Grenke musste in der Korrektur Federn lassen - von 107 Euro bis knapp über 70 Euro - also rund 1/3, womit die vorher überzogene Wertung mit KGV-Größen über 25 wieder auf Normalniveau zurückgestutzt wurde. Wie weit reicht das Potential der Erholung? Zuverlässige 25 % in 12 Monaten...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info