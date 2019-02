Bereits zur Hannover Messe 2017 taten sich Molex, Binder, Murrelektronik und Phoenix Contact zum Thema M12-Push-Pull zusammen, um einen Standard für ein außenverriegelndes System zu entwickeln. Diesem Vorhaben hat sich auch Harting angeschlossen. Zusammen treiben die Unternehmen den Standard in den Gremien bei der deutschen Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) voran. Aus der Sicht von Molex wird der Standard den Markt für die M12-Schnellanschlusstechnik in der industriellen Automatisierungstechnik öffnen und für breitere Akzeptanz bei Endkunden, zum Beispiel für Sensorhersteller oder im Maschinenbau, sorgen.

Neben dem Vorschlag für das außenverriegelnde System, arbeitet ein Konsortium aus Phoenix Contact, Harting, Murrelektronik und Molex an einer Lösung für die Innenverriegelung (Inner Push Pull), die sich aktuell in einer frühen Designphase befindet. Allerdings soll laut Frank Welzel, Director Global Product Management bei Harting, "voraussichtlich im Februar 2019 der erste Entwurf dieses Standards auf der IEC-Ebene diskutiert werden."

Innenverriegelung vs Außenverriegelung

Hintergrund ist, dass die bisherigen außenverriegelnden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...