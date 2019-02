IRW-PRESS: Premier Health Group Inc.: Premier Health gibt Partnerschaftsstrategie für Expansion in den Bereich der Cannabiskliniken bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 7. Februar 2019 - Premier Health Group (CSE: PHGI, OTCQB: PHGRF, Frankfurt: 6PH) (das Unternehmen oder Premier Health) - ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Ansätze spezialisiert hat, bei denen menschliche Fachkompetenz und modernste Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden - hat heute bekannt gegeben, im Rahmen seiner Expansionspläne nun offiziell in den Markt der Cannabiskliniken einzutreten.

Mit der jüngsten Übernahme von Cloud Practice wurde eine grundlegende Plattform geschaffen, um die Interaktion zwischen Patient und Arzt zu stärken und zu optimieren. Wir arbeiten derzeit an einem Partnerschaftsmodell, um den Entscheidungsprozess hart in die elektronischen Patientenakten (Electronic Medical Records, EMR) zu kodieren, sagt Dr. Essam Hamza, CEO von Premier. Es bestand bislang eine kritische Lücke zwischen dem Bedarf des Patienten an medizinischem Cannabis und der Kenntnisse und der Vertrautheit des Arztes hinsichtlich der Verschreibung von Cannabis. Bei Premier verstehen wir die Frustration des Patienten und des Arztes in dieser Hinsicht und wir bemühen uns um die Integration eines unserer Ansicht nach revolutionären Prozesses. Dieses neue Tool wird es uns ermöglichen, den 287 Kliniken und nahezu 3 Millionen Patienten in unserem Ökosystem einen dringend benötigten Service anzubieten.

Ein Großteil des normalerweise arbeitsintensiven Prozesses der Patientenaufnahme wird nun automatisch mit den intelligenten EMR von Premier erfolgen. Der Arzt muss lediglich Patienten mit Erkrankungen identifizieren, die für eine Behandlung mit medizinischem Cannabis in Betracht kämen, und die integrierte Technologie wird die Patientendaten auswerten und durch den Einsatz von Analytik neben Links zu entsprechenden medizinischen Forschungen zu der diagnostizierten Erkrankung eine umfassende Empfehlung bereitstellen. Dadurch erhalten die Ärzte eine grundlegende Aufklärung und Beratung, die es ihnen ermöglicht, fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Eignung für eine Behandlung mit medizinischem Cannabis sowie dessen Dosierung und Verschreibung zu treffen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit einer kleinen Auswahl an kanadischen lizenzierten Produzenten (LP) gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) Gespräche geführt, um in Partnerschaft mit einem oder mehreren lizenzierten Produzenten Arzt- und Patientenschulungen auf Klinikebene anzubieten.

Das Unternehmen rechnet damit, im Laufe des ersten Quartals 2019 weitere Informationen über seine Expansion bereitzustellen.

Über Premier Health

Premier Health ist ein kanadisches Unternehmen, dessen Strategie darin besteht, Geschäftschancen in der globalen Gesundheitsbranche für sich zu nutzen. Wir entwickeln innovative Ansätze in der Gesundheitsversorgung, bei denen menschliche Fachkompetenz und moderne Technologien für den Einsatz in der Gesundheitsbranche kombiniert werden. Ziel ist es, dieses System letztendlich zum Goldstandard in der Behandlung an Zielstandorten weltweit zu entwickeln. HealthVue, das Tochterunternehmen von Premier Health, hat sich darauf spezialisiert, eine eigene geschützte Technologie für die hochwertige Gesundheitsversorgung zu entwickeln, bei der untereinander verbundene Erstversorgungseinrichtungen mit Systemen der Telemedizin und künstlichen Intelligenz (KI) kombiniert werden. Wir betreuen derzeit mehr als 100.000 aktive Patienten und planen, die Steigerung der Patientenzahlen sowohl im Inland als auch im internationalen Ausland zu forcieren. Das HealthVue-Team konnte bereits zahlreiche Unternehmen im Gesundheits- und Technologiesektor erfolgreich bei der Steigerung ihres Unternehmenswertes unterstützen. Das Führungsteam verfügt über ein profundes klinisches, finanzielles und betriebliches Know-how und hat sich mit Leidenschaft einer besseren Gesundheitsversorgung zum Wohle aller Patienten verschrieben.

