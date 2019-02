Der Streaming-Riese Spotify kündigte am Mittwoch Pläne an, sein Angebot um Podcasts zu erweitern - aber die Wall Street-Akteure konzentrierten sich stattdessen auf verpasste Umsatzerwartungen und die Aktie verlor an der NYSE 2,83 Prozent. Spotify, das laut offiziellen Angaben 96 Millionen bezahlte Abonnenten hat, gab gestern bekannt, dass es plane die Podcast-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...