Evotec hat am heutigen Donnerstag eine interessante Kooperation gemeldet. Zusammen mit Galapagos will man neue Zielstrukturen zur Behandlung von Fibrose und anderer Indikationen erforschen. Die Zusammenarbeit betrifft ein Programm, das sich aktuell in der präklinischen Entwicklung als Wirkstoff gegen fibrotische Erkrankungen der Leber und anderer Organe befindet. Die Zielstruktur wurde mit Evotecs proprietären Plattformen für fibrotische Erkrankungen und NASH identifiziert und validiert, heißt es in einer Mitteilung von Evotec. Evotec setzte seine Kapazitäten in den Bereichen Assayentwicklung und Wirkstoffscreening ein, um niedermolekulare Modulatoren gegen eine nicht bekannt gegebene Zielstruktur zu identifizieren.

