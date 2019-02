Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea Group nach Zahlen von 27 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach der massiven Gewinnwarnung für 2019 habe er seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr um 18 Prozent gesenkt, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Ergebnisse für 2018 seien schwächer als erwartet ausgefallen. In die Aktie können man weiterhin nicht investieren. Entscheidend sei nun, ob es dem neuen Management gelinge, das Vertrauen der Anleger wieder zu erringen./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 21:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 21:30 / GMT

