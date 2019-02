Die Preise am Rohstoffmarkt notieren am Donnerstag leicht unter dem Niveau des Vortages. Marktbeobachter machen die Performance des US-Dollars dafür verantwortlich.

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,38 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 53,75 ...

