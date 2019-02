Schlechte Konjunkturdaten hatten den Euro zuletzt einbrechen lassen: Der Kurs ist etwa einen US-Cent gefallen. Am Donnerstag zeigt sich der Eurokurs stabil.

Der Eurokurs hat am Donnerstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1360 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1394 (Dienstag: 1,1423) Dollar festgesetzt.

Seit ...

