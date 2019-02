Aktienanleger haben sich nach bislang wenig überzeugenden Firmenbilanzen am Donnerstag zurückgezogen. Der Dax verlor ein halbes Prozent auf 11.266 Punkte. Ob der Leitindex zu einer Erholung ansetze, hänge nun vor allem an den politischen Ereignissen in London und Washington, sagten Händler.

Den vollständigen Artikel lesen ...