Die Baader Bank hat Heidelberger Druck nach Zahlen und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Druckmaschinenbauers sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, wobei vor allem der Cashflow enttäuscht habe, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Er betonte zugleich aber den vorsichtigen Optimismus des Managements und bekräftigte seine Ansicht, dass die Aktie "deutlich unterbewertet" sei. Heideldruck sei auf einem guten Weg, seine Digitalisierungsstrategie umzusetzen./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 08:03 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-02-07/09:38

ISIN: DE0007314007