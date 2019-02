Unternehmen in Deutschland stellen sich zunehmend auf schlechtere Zeiten ein. Vor allen in der Industrie mehren sich die Firmen, die verhaltenere Geschäfte erwarten, wie aus der am Donnerstag vorgelegten Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertag hervorgeht. Die wichtige Exportwirtschaft spüre die Abkühlung der Weltwirtschaft und eine Verunsicherung durch Handelskonflikte, hieß es.

Insgesamt rechneten zwar weiter 22 Prozent der Firmen mit besseren Geschäften in den kommenden zwölf Monaten. Der Anteil derjenigen, die eine Verschlechterung erwarten, nimmt aber laut Umfrage deutlich zu - dies sind nun 15 Prozent der Firmen, bei der Herbstumfrage waren es noch elf Prozent, vor einem Jahr neun Prozent. Der DIHK sprach von einem "verdunkelten Ausblick". Die Bundesregierung hatte ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum zuletzt deutlich gesenkt./hoe/DP/zb

AXC0120 2019-02-07/09:42