sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 07.02.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 596 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

50,75 Euro		-1,20
-2,31 %
WKN: 710000 ISIN: DE0007100000 Ticker-Symbol: DAI 
Aktie:
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX-30
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
DAX International 100
1-Jahres-Chart
DAIMLER AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
DAIMLER AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
50,72
50,74
10:40
50,73
50,75
10:40
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AMS AG
AMS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMS AG25,32+4,03 %
BASF SE65,44-0,62 %
DAIMLER AG50,75-2,31 %
HENKEL AG & CO KGAA87,42+0,41 %