BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 71 (77) EUR - 'MARKET-PERFORM'COMMERZBANK HEBT DAIMLER AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 52 (48) EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 76 (77) EUR - 'UNDERPERFORM'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 109 (108) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,60 (3,80) EUR - 'NEUTRAL'LAMPE HEBT VIB VERMOEGEN AG AUF 'KAUFEN' (HALTEN)LIBERUM NIMMT HENKEL MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 98 EURMERRILL LYNCH SENKT GEA GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY)MORGAN STANLEY SENKT KION AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 60 (68) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 35 (38) CHF - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ALSTOM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 42 ...Den vollständigen Artikel lesen ...