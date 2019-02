Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rio Tinto -0,1% auf 4298,5, davor 9 Tage im Plus (14,4% Zuwachs von 3761,5 auf 4303), Vonovia SE -0,13% auf 44,58, davor 6 Tage im Plus (2,95% Zuwachs von 43,36 auf 44,64), Coca-Cola 0% auf 49,26, davor 6 Tage im Plus (4,43% Zuwachs von 47,17 auf 49,26), SMI® PR -0,08% auf 9143, davor 6 Tage im Plus (3,3% Zuwachs von 8857,85 auf 9150,56), Terex -0,41% auf 31,44, davor 6 Tage im Plus (8,38% Zuwachs von 29,13 auf 31,57), Heineken -0,47% auf 80,4, davor 6 Tage im Plus (6,77% Zuwachs von 75,66 auf 80,78), Henkel -1,02% auf 87,06, davor 6 Tage im Plus (5,16% Zuwachs von 83,64 auf 87,96), Royal Dutch Shell -0,06% auf 2458,5, davor 6 Tage im Plus (11,16% Zuwachs von 2213 auf 2460), Thomas Cook Group +6,58% auf 31,08, davor 6 Tage im Minus (-20,33% Verlust ...

