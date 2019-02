Zürich (ots) -



Die Helsana-Gruppe erzielt 2018 einen Gewinn von 54 Millionen

Franken. Ein ausgezeichnetes versicherungstechnisches Ergebnis steht

einem Verlust bei den Kapitalanlagen gegenüber. In der

Grundversicherung nimmt der Bestand auf 2019 um 66'000 Kunden zu.



Die Leistungskosten der Helsana-Gruppe sind von 2017 auf 2018

erstmals gesunken. Sie belaufen sich 2018 auf 6,195 Milliarden

Franken (2017: 6,315 Milliarden). Diese Entwicklung ist massgeblich

auf eine praktisch ausbleibende Teuerung im akutstationären Bereich,

den zweiten, bundesrätlichen Eingriff beim Tarif für ambulante

Arztleistungen Tarmed, die Intensivierung des

Leistungskostenmanagements mit neuen Verfahren zur

Wirtschaftlichkeitskontrolle sowie die Wiederaufnahme der

Preisüberprüfung bei Arzneimitteln zurück zu führen.



Die Prämieneinnahmen haben gegenüber 2017 zugenommen. Sie kommen

bei 6,501 Milliarden Franken zu liegen (2017: 6,390 Milliarden

Franken).



Erfreuliches versicherungstechnisches Ergebnis



Der versicherungstechnische Gewinn 2018 beläuft sich auf 175

Millionen Franken und fällt damit markant besser aus als 2017 (-10

Millionen Franken). Die Combined Ratio ist mit 97,3 Prozent nach dem

ausgeglichenen Ergebnis des Vorjahres (2017: 100,2 Prozent) wieder

deutlich im Gewinnbereich.



Im Grundversicherungsbereich zeigt sich ein deutlicher Überschuss.

Die Combined Ratio für 2018 liegt bei 97,1 Prozent (2017: 99,6

Prozent).



Auch die Combined Ratio im Zusatzversicherungsbereich hat sich

verbessert. Sie liegt bei 98,3 Prozent (2017: 99,0 Prozent): Die

Prämieneinnahmen vermögen die Kosten gut zu decken. Dies trotz

anhaltend steigender Leistungskosten und Einmaleffekten im Rahmen der

Lancierung der neuen Generation von Spitalprodukten.



Sehr positiv haben sich die Zahlen in der Unfallsparte entwickelt:

Die Combined Ratio beträgt für 2018 92,3 Prozent (2017: 131,3

Prozent) und liegt damit deutlich im Plus. Die hohe Combined Ratio

des Vorjahres war massgeblich auf einen Einmaleffekt zurückzuführen:

Die zu erwartende Senkung des technischen Zinssatzes wurde damals

bereits berücksichtigt.



Volatile Kapitalmärkte



Die globalen Kapitalmärkte waren 2018 geprägt von einer hohen

Volatilität und fanden in einem tiefroten Dezember ihren vorläufigen

Tiefpunkt. Diesem Trend konnte sich auch Helsana nicht entziehen. Die

Finanzmarktanlagen entwickelten sich 2018 für Helsana negativ. Die

Gesamtperformance 2018 beläuft sich auf -2,64 Prozent, bei einem

Anlagevermögen von 6,2 Milliarden Franken. Das Kapitalanlageergebnis

kommt so auf -136 Millionen Franken zu liegen. Damit konnten die

Anlagen nach vielen guten bis sehr guten Jahren für einmal nicht zu

einer Verbesserung des Gesamtergebnisses beitragen.



Gut dotierte Finanzen und gut aufgestellt für die Zukunft



Sämtliche Gesellschaften der Helsana-Gruppe übertreffen die

gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Solvenz weiterhin

deutlich. Das Eigenkapital wuchs weiter an. Auch die Prämienposition

in der Grundversicherung hat sich nochmals verbessert. Zeugnis davon

ist der Zuwachs in der Grundversicherung auf 2019 um 66'000 Kunden.

Damit besteht eine hervorragende Ausgangslage für die kommende

Prämienrunde. In der Zusatzversicherung erhöhte sich der

Kundenbestand (+3,0 Prozent) trotz anhaltendem Kostendruck. Im

Unternehmensgeschäft wurde ein Wachstum erzielt und die

Profitabilität verbessert.



Auf dem Weg zur Erreichung des strategischen Ziels, bei der

Kundenweiterempfehlung (Messgrösse «Net Promoter Score», NPS) in die

Top 3 der Branche vorzustossen, zeigt die neuste Messung von Dezember

2018 erhebliche Fortschritte. Der Rückstand auf den in der Strategie

avisierten dritten Rang hat sich mehr als halbiert. Massgeblich dazu

beigetragen haben weitere Verbesserungen im Kundenservice und die

Prämiensituation. Zusätzlich unterstützt hat unser Bonusprogramm

Helsana+ («Helsana Plus»), das bereits über 80'000 registrierte

Kunden verzeichnet.



Helsana - engagiert für das Leben



Die Helsana-Gruppe engagiert sich als vertrauenswürdige Schweizer

Kranken- und Unfallversicherung für die Gesundheit und Vorsorge von

Privaten und Unternehmen. Das Unternehmen ist eine nicht

börsenkotierte Aktiengesellschaft und als Holding organisiert.

Helsana beschäftigt schweizweit über 3000 Mitarbeitende und nimmt mit

einem Prämienvolumen von über sechs Milliarden Franken im Schweizer

Versicherungsmarkt eine führende Position ein.



Helsana schützt über 1,9 Millionen Menschen gegen die finanziellen

Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im

Alter. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und

Unfallversicherung engagiert sich Helsana für das Leben jedes

Einzelnen. Für 44 400 Firmen und Verbände mit insgesamt 710 000

Versicherten entwickelt Helsana Versicherungslösungen zur Abfederung

der wirtschaftlichen Folgen krankheits- oder unfallbedingter

Absenzen.



