BB Biotech hat einmal mehr ein gutes Händchen bei der Auswahl seiner Beteiligungen bewiesen: Macrogenics, mit 1,3 Prozent per Ende Dezember 2018 gewichtet, explodierte nach wichtigen zulassungsrelevanten Studiendaten zu Margetuximab um 130 Prozent. Dies freut auch eine AKTIONÄR-Alt-Empfehlung aus dem Reich der Mitte: Zai Lab. Das an der Nasdaq gelistete Biotech-Unternehmen hat den Wirkstoff für den Markt in China einlizenziert, mit einem Plus von 14,4 Prozent ging der Hot-Stock aus dem Handel.

