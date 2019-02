Aare (ots) - So spektakulär der Herren-Super-G bei der Ski-WM in Aare, so ausgelassen war die Stimmung beim TirolBerg-Empfang in Gold und Silber. Bei der ersten Medaillenfeier wurde der TirolBerg seinem Ruf als "Platz der Weltmeister" einmal mehr gerecht.



Tosender Applaus brandete auf als die frischgekrönten Skistars den TirolBerg erklommen. Die bisher schon so erfolgreich verlaufene Weltcupsaison krönte Paris mit seinem heißen WM-Ritt zu Gold. Es war keine fehlerlose Fahrt, aber am Ende reichte es für den Sieg. "Ich war mir im Ziel nicht sicher, ob die Bestzeit halten wird. Das ist ein Traum, wenn man darauf immer hinarbeitet und am Ende wirklich ganz oben steht", zeigte sich Paris euphorisch. Auch für Kriechmayr ging mit Silber ein großer Wunsch in Erfüllung. Schon als kleiner Bub habe er davon geträumt Medaillen zu gewinnen: "Es ist eine Genugtuung und es gibt mir Gelassenheit für den Abfahrtsstart am Samstag!" Seine Fahrt zu Silber sei nicht fehlerfrei gewesen, die Freude über das Ergebnis aber ungetrübt. Der Hausherr im TirolBerg, Florian Phleps (Geschäftsführer der Tirol Werbung), gratulierte im voll besetzten TirolBerg dem Welt- und Vizeweltmeister mit einem goldenen und einem silbernen Herz aus Holz. Und die Tiroler Regionen St. Anton und Paznaun-Ischgl überreichten Paris und Kriechmayr jeweils einen Gutschein für einen einwöchigen Urlaub.



VIDEOPREVIEW Videocontent: VIMEO Channel Ski WM (https://vimeopro.com/pressezone/tirolberg-2019-are)



AUDIODOWNLOAD: Übersicht zu den Audios: LINK (https://pressezone.webgate.media/directlink/3da8e4f9656b8d46)



Videos:



Interview Vincent Kriechmayr (https://www.apa-ots-video.at/video/c0ec78512133447fac78512133c47f43) / https://youtu.be/1E_Z1sPUKL4



Interview Dominik Paris (https://www.apa-ots-video.at/video/ae06d85f49d041d286d85f49d061d26f) / https://youtu.be/zu1duwWm_L4



Einzug Dominik Paris und Vincent Kriechmayr (https://www.apa-ots-video.at/video/29e92f3ddb624ea0a92f3ddb62aea060) / https://youtu.be/El8ssQU1cD8



Kontakt: Mag. Florian Neuner TirolBerg Are Åre Strand, 837 52 Åre m: +43 664 805 3232 0 www.tirolberg-are.newsroom.pr florian.neuner@tirolwerbung.at