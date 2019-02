Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz gab Ende September 2018 bekannt,

künftig ausschliesslich Fairtrade-zertifizierte Bananen anzubieten.

Die Umstellung konnte Anfang Februar 2019 abgeschlossen werden. Alle

bei Lidl Schweiz erhältlichen Bananen tragen ab sofort das Gütesiegel

von Fairtrade Max Havelaar. Zudem erreicht Lidl Schweiz ein weiteres

WWF-Ziel: 100% des Palmöls in den Eigenmarkenprodukten ist

zertifiziert.



100% Fairtrade-Bananen



Ab Februar 2019 sind die Bananen bei Lidl Schweiz zu 100%

Fairtrade-zertifiziert. Damit setzt das Unternehmen einen weiteren

Meilenstein beim Ausbau seines nachhaltigen Sortiments und übernimmt

Verantwortung für die nachhaltigere Erzeugung seiner Produkte und

damit für verbesserte Arbeits- sowie Lebensbedingungen in den

Anbauländern. Fairer Handel wirkt sich entlang der gesamten

Wertschöpfungskette und in allen Produktionsbereichen in den

Herkunftsländern aus. Die Fairtrade-Zertifizierung setzt auf den

Bananenplantagen soziale, ökologische, ökonomische und politische

Standards voraus. Dazu gehören unter anderem faire Löhne, die

Einhaltung von Arbeits- sowie Gesundheitsschutz und eine nachhaltige

Landwirtschaft. Von der zusätzlichen Fairtrade-Prämie profitiert die

gesamte Gemeinschaft: Sie ermöglicht beispielsweise

Weiterbildungsprogramme für die Plantagenarbeiter, den Bau von

Schulen für Kinder sowie den Ausbau der Infrastruktur. Die Umstellung

auf 100% Fairtrade-zertifizierte Bananen hat einen besonders grossen

Einfluss, da die Banane das umsatzstärkste Produkt im ganzen Früchte-

und Gemüsesortiment von Lidl Schweiz ist.



100% Zertifiziertes Palmöl



Gleichzeitig mit der Umstellung auf 100% Fairtrade-zertifizierte

Bananen erreicht Lidl Schweiz einen weiteren Meilenstein: In den

Eigenmarkenprodukten von Lidl Schweiz ist nur noch zertifiziertes

Palmöl zu finden. Lidl Schweiz setzt dabei auf die Zertifizierung der

Bio Suisse und die des Roundtable for Sustainable Palmoil (RSPO).

Wird RSPO-zertifiziertes Palmöl eingesetzt, muss mindestens RSPO

Standard Stufe Segregated für Food-Produkte und mindestens Stufe Mass

Balance für Near Food-Produkte gewährleistet sein.



Damit hat Lidl Schweiz ein weiteres seiner Rohstoffziele erreicht,

welche im Rahmen seiner Partnerschaft mit WWF Schweiz vereinbart

wurden. WWF Schweiz und Lidl Schweiz stehen seit Januar 2017 in einer

Partnerschaft, in der ambitionierte Ziele für verschiedene Rohstoffe

wie beispielsweise Palmöl, Kaffee, Tee oder Zellulose vereinbart

wurden.



Originaltext: LIDL Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016795

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100016795.rss2



Kontakt:

Medienstelle

Dunantstrasse 15

8570 Weinfelden

Tel.: +41 (0)71 627 82 00

E-Mail: media@lidl.ch

www.lidl.ch

www.lidl.ch/darum

www.facebook.com/lidlch

www.instagram.com/lidlch