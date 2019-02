Der Aktienkurs bewegt sich momentan weiter nach oben, er befindet sich auch noch in der oberen Hälfte vom Bollinger Band. Der Relative Stärke Index befindet sich bei etwa 70 Punkten was gerade so im überkauften Gebiet liegt. In nächster Zeit könnte er sich länger in diesem Bereich aufhalten. Der ADX steigt aktuell steil nach oben, aktuell befindet sich die Linie bei 78 Punkten.

Der 4-Stundenchart wird untersucht!

Der Aktienkurs steigt nicht mehr so stark nach oben wie noch vor ein paar ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...