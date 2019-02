Der Aktienkurs konnte wieder in die obere Hälfte vom Bollinger Band steigen, welches an sich wieder kleiner wird. Ein Trend liegt momentan aber noch nicht vor. Der Relative Stärke Index befindet sich bei etwa 57 Punkten. Die Linie sollte in nächster Zeit aber keinen der Extrembereiche betreten. Zuletzt prallte die Linie des Indikators von der oberen Linie nach unten ab. Der ADX fiel kurz darauf auch nach unten, der Druck nach oben wird daher schwächer.

