FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.02.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2550 (2600) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PT TO 747 (744) PENCE - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED -0.29% TO 7152 (CLOSE: 7173.09) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 4570 (4800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4300 (4100) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1860 (1820) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY INITIATES MORRISON SUPERMARKETS WITH 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES TESCO WITH 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 2600 (2800) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES EI GROUP PRICE TARGET TO 215 (205) PENCE - 'HOLD' - REDBURN CUTS ANGLO AMERICAN TO 'SELL' ('NEUTRAL') - REDBURN CUTS BHP GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - REDBURN CUTS KAZ MINERALS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - UBS RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 375 (330) PENCE - 'BUY'



