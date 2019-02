Frankfurt am Main (ots) - Der kaufmännische Geschäftsführer der Degeto Film GmbH, Gerhard Schneider, wird die ARD-Tochter mit Wirkung zum 1. März 2019 einvernehmlich aus privaten Gründen verlassen. Die ARD Degeto nimmt diese Veränderung zum Anlass, die Struktur an der Spitze zu verschlanken und die Geschäftsführung neu aufzustellen. Christine Strobl, seit Juli 2012 programmliche Geschäftsführerin und Sprecherin der ARD Degeto, wird zukünftig in Personalunion auch den kaufmännischen Bereich verantworten, sie ist somit alleinige Geschäftsführerin des Unternehmens. Dies haben Aufsichtsrat und Gesellschafter der ARD Degeto einstimmig beschlossen.



Lutz Marmor, Aufsichtsratsvorsitzender der ARD Degeto: "Wir danken Gerhard Schneider für seine Leistungen in den vergangenen drei Jahren und respektieren seine Entscheidung. Zukünftig ist Christine Strobl alleinige Geschäftsführerin der ARD Degeto. Das 4-Augen-Prinzip wird durch zwei Prokuristen gewährleistet. Der Aufsichtsrat hat sich davon überzeugt, dass mit diesem Modell die erfolgreiche Arbeit der ARD Degeto fortgesetzt wird..."



Die ARD Degeto ist ein 100%iges Tochterunternehmen der ARD. Ihre Gesellschafter sind die neun Landesrundfunkanstalten bzw. deren Werbetöchter. Die ARD Degeto erwirbt fiktionale Programme für das ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste, die Dritten Programme der Landesrundfunkanstalten (BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR), 3sat, ARTE sowie für ONE und die weiteren ARD-Spartenkanäle. Die Programmbeschaffung erfolgt durch Auftrags- und Koproduktionen sowie Lizenzkäufe von Spiel- bzw. Fernsehfilmen und Serien in redaktioneller Verantwortung. Daneben leistet die Degeto vertragstechnische und administrative Dienstleistungen für ARD Gemeinschaftsproduktionen und Anstaltsbeschaffungen. Ihr obliegt auch die Verwaltung der Programmbestände und deren Bereitstellung für die ARD.



