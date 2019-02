Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagvormittag kaum verändert. Nach einer schwächeren Eröffnung hat der SMI einen Teil der Verluste dank der Schwergewichte wieder wettgemacht, vermochte sich aber nur kurz in der Gewinnzone zu halten. Die Mehrheit der Titel gibt nach, was auf die vorsichtige Stimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...