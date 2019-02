Der deutsche Profifußball bleibt ein Zuschauermagnet. In den Hinrunden der Bundesliga und 2. Liga der laufenden Saison haben die 36 Clubs die Rekordzahl von 9 418 148 Tickets abgesetzt. Im Vergleich zur Hinrunde der Saison 2017/18 (9 198 684) ist dies eine Steigerung um rund 220 000 Karten beziehungsweise 2,4 Prozent, teilte die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag mit. Basis der Statistik ist die Anzahl der abgesetzten Tickets inklusive Ehren- und Freikarten.

Die Entwicklung der individuellen Zahlen der beiden Ligen hängt auch mit der auf- und abstiegsbedingten Veränderung der Zusammensetzung beider Spielklassen zusammen. So hat sich der Zuschauerschnitt in der Bundesliga im Vergleich zur Vorsaison um 2,8 Prozent auf 42 217 abgesetzte Eintrittskarten pro Begegnung verringert. Dies ist laut DFL unter den europäischen Top-Ligen weiterhin der "unangefochtene Spitzenwert". Zugleich sei die Nachfrage in der 2. Bundesliga im Verhältnis zur vergangenen Saison deutlich um 15,9 Prozent auf 19 339 Ticket-Besitzer pro Spiel gestiegen.

Nach der Saison 2017/18 waren der Hamburger SV und der 1. FC Köln aus der Bundesliga abgestiegen, der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf kehrten in die höchste deutsche Spielklasse zurück. Aus der 2. Bundesliga waren Eintracht Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern abgestiegen, aus der 3. Liga stiegen derweil der SC Paderborn 07 und der 1. FC Magdeburg auf/ac/DP/zb

