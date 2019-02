Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat angesichts der sich abkühlenden Konjunktur deutliche Kritik an den Sozialstaatsreformplänen der SPD geübt. "Ich frage mich im Moment, wer das bezahlen soll", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. "Bei einer Nullkonjunktur macht es uns Sorgen, dass der Schwerpunkt nach wie vor auf Verteilung liegt und nicht auf Investition."

Zuvor hatte der DIHK seine Wachstumsprognose 2019 für die deutsche Wirtschaft von 1,7 Prozent auf 0,9 Prozent nahezu halbiert. Ausschlaggebend war der wachsende Pessimismus der deutschen Unternehmen aufgrund des bevorstehenden Brexit und internationaler Handelskonflikte.

Die Parteivorsitzende der SPD, Andrea Nahles, hatte zuvor Details zu ihrem "Sozialstaat 2025"-Konzept genannt. Darin fordert sie eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes für Ältere und stellte die von Altkanzler Gerhard Schröder eingeführte Hartz-IV-Reform auf den Prüfstand.

Nahles will die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I für 58-Jähre und älter von heute 24 Monate auf 33 Monate verlängern und in Einzelfällen sogar auf drei Jahre ausweiten. Hartz IV will sie abschaffen und durch ein "Bürgergeld" ersetzen, bei dem Empfänger während der ersten beiden Jahre des Bezugs kaum Sanktionen zu befürchten hätten.

Daneben hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) trotz eines 25 Milliarden Euro schweren Haushaltsloch die Einführung einer Grundrente für Geringverdiener vorgeschlagen, die weitere Milliarden Euro kosten und ohne Bedürftigkeitsprüfung auskommen soll. Der Parteivorstand soll die Vorschläge auf einer Klausurtagung am Sonntag und Montag beschließen.

Wansleben kritisierte, dass die Politik die Warnzeichen nicht ernst genug nehme. "Ich hoffe, dass spätestens mit dem heutigen Tag die Politik den Weckruf gehört hat. Es ist jetzt zu ernst", sagte Wansleben. "Wir müssen wirklich dafür Sorge tragen, dass wir hier alle miteinander eine gute Zukunft in Deutschland und aus Deutschland heraus haben - nicht um auszuwandern, sondern um von hier aus aktiv zu werden."

Ähnlich kritisch hatte auch Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer reagiert. "Die Pläne der SPD sind eine Abkehr von der erfolgreichen Arbeitsmarktreform Agenda 2010", sagte Kramer am Mittwoch. "Sie werden zu einer Verlängerung von Arbeitslosigkeit führen, anstatt die Aufnahme einer neuen Arbeit engagiert zu fördern."

Der Wirtschaftsrat der CDU kritisierte am Donnerstag zudem Vorschläge von SPD, FDP und CDU nach weiter steigenden Rentenausgaben. "Das Schlechtreden des Rentensystems mit immer neuen teuren Vorschlägen muss aufhören", kritisiert Generalsekretär Wolfgang Steiger. "Statt die Rentenausgaben immer weiter in die Höhe zu treiben, sollte die Bundesregierung besser nachhaltige und überfällige Reformen anpacken. Dazu gehören vor allem eine Koppelung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung und die Schaffung eines säulenübergreifenden Renteninformationssystems."

