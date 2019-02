St.Gallen - Die Eigenheimpreise markierten Ende 2018 neue Rekordstände. Das Preiswachstum hat sich seit gut einer Dekade ungebremst fortgesetzt - ein Ende ist nicht absehbar. Im aktuellen Tiefzinsumfeld ist die Diskussion rund um eine Abschaffung des Eigenmietwerts angebracht. Hier zeigt sich unter anderem bei der Berechnung der Steuerlast ein Wildwuchs unter den Kantonen. Zu diesen Erkenntnissen kommt die Studie «Immobilien Schweiz» von Raiffeisen Schweiz.

Die Studie zeigt auf, dass die schwachen Anzeichen einer leichten Abkühlung der Preisdynamik am Schweizer Immobilienmarkt im letzten Quartal 2018 verflogen sind. Haupttreiber für die Wertsteigerung bei Immobilien sind das Tiefzinsumfeld, Mieten ist noch immer teurer als Besitzen, die Drosselung der Produktion von Wohneigentum und das ausserordentlich hohe Wirtschaftswachstum. Angesichts der etwas eingetrübten Wirtschaftsaussichten und einer geringeren Zuwanderung geht Raiffeisen indes nicht davon aus, dass die Eigentumspreise weiter im bisherig hohen Tempo ansteigen werden. «Vieles hängt jedoch von den Zinserwartungen ab. Mit einem Preiszerfall ist aber auch nicht zu rechnen», erklärt Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff.

Innerschweiz führt das Feld an

Die mit Abstand stärkste Preisdynamik im Eigentumssegment macht die Studie in der Innerschweiz sichtbar. Einfamilienhäuser sind dort innert Jahresfrist um 7,6 Prozent teurer geworden, Stockwerkeigentum legte um 5,6 Prozent zu. Die EFH-Preise sind in der Innerschweiz von 2012 bis 2017 mit jährlich 1,4 Prozent ...

