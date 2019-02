München (ots) -



Espresso mit süßer Erdbeere und fruchtiger Limone oder Alpenkräutertee mit Knusperheu und Vanille-Joghurtgelee mit beerigem Früchtetee - auf dem Vienna Coffee Festival lud Dallmayr gemeinsam mit Holger Neugart, Chef Pâtissier aus dem Dallmayr Delikatessenhaus, zur Genussreise ein. Drei Tage drehte sich in der Ottakringer Brauerei alles um die perfekte Kombination ausgewählter Dallmayr Kaffee- und Teespezialitäten und raffiniert zubereiteter Food-Kreationen. Ideal für Kaffee-Liebhaber und Gastronomen, die das besondere Geschmackserlebnis suchen!



- DALLMAYR TEE PYRAMIDE WALDBEERE & Joghurtwürfel - DALLMAYR TEE PYRAMIDE ALPENKRÄUTER & Knusperheu - DALLMAYR GRAND CRU YELLOW BOURBON & Erdbeere - DALLMAYR ESPRESSO BARISTA & Amaretti



PERFECT MATCH



Viele Genussmittel lassen sich perfekt mit Kaffee und Tee kombinieren. In einer Kaffeebohne stecken unzählige Aromen, die mit den verschiedensten Speisen harmonieren und die die einzelnen Geschmacksausprägungen noch besser hervorheben können. Auch Tee bietet eine große Geschmacksvielfalt, die sich aufgrund der unterschiedlichen Sorten, Qualitäten, Anbauregionen und der Verarbeitung der Blätter ergeben. Vor allem aromatisierte Teemischungen mit natürlichen Aromen, wie Kräuter- und Früchtetees, eignen sich ideal als Pairing-Partner.



Mit welchen Speisen die unterschiedlichen Kaffee-und Teearomen besonders gut harmonieren, zeigte Dallmayr im Rahmen des Vienna Coffee Festivals. Der im Festival-Look gestaltete Messestand bot die perfekte Bühne für eine genussvolle Inszenierung vier neuer, spannender Geschmacksvariationen.



DALLMAYR TEE PYRAMIDE WALDBEERE & JOGHURTWÜRFEL



"Auf der Suche nach neuen geschmackvollen Paarungen haben wir uns wieder bewusst für Kombinationen entschieden, die besonders die natürlichen Aromen unserer Heißgetränkespezialitäten betonen, wie z.B. bei unserem ersten Pairing - einer sommerlich-leichten Fruchtsensation mit Waldbeeren-Aroma. Ein Genuss für Gaumen und Augen!", erklärt Holger Neugart, Chef Pâtissier im Dallmayr Delikatessenhaus.



Die Früchteteemischung mit natürlichem Waldbeeren-Aroma ist kräftig-beerig im Geschmack und erinnert an einen Waldspaziergang im Sommer. Apfelstücke verleihen dem Tee eine besonders fruchtige Note, hinzu kommt die natürliche Süße von Brombeerblättern. Durch Hibiskus erhält der Aufguss seine tiefrote Färbung. Besonders gut schmeckt der Tee in Kombination mit einem in feinem Waldbeerenstaub satinierten Joghurtwürfel, der die beerigen Aromen noch einmal verstärkt, bevor der cremige Vanille-Joghurt das fruchtig-intensive Geschmackserlebnis perfekt abrundet.



DALLMAYR TEE PYRAMIDE ALPENKRÄUTER & KNUSPERHEU



Die ausgesuchten Bergkräuter und Blüten der Dallmayr Alpenkräuterteemischung vereinen den Geschmack der Alpen und sorgen für ein feines, erfrischendes Bouquet mit minziger Note. Serviert mit einem kleinen Nest aus Knusperheu, gefüllt mit einer fruchtig-frischen Kräutercreme und Alpenblütenblättern, entfaltet sich im Mund ein wunderbares Aromenspiel mit unterschiedlichen Texturen: "Am Anfang nehmen wir die knusprige Konsistenz des Kataifistrohs wahr, dann kommt der fruchtig-cremige Geschmack der Kräuterroyal hinzu, bis der Tee den Geschmack aufnimmt und erfrischend abrundet. Ganz nach dem Motto: Der Berg ruft - Augen zu, genießen und sich wie auf einem Genussgipfel fühlen!"



Tipp: Der Tee sollte nicht zu heiß sein, damit sich das Aroma optimal entfaltet.



DALLMAYR GRAND CRU YELLOW BOURBON & ERDBEERE



Neben der perfekten Harmonie ist beim Food-Pairing auch der Kontrast zwischen den Paarungen interessant, der dem Geschmackserlebnis das gewisse Extra gibt. "Kombiniert man völlig unterschiedliche Aromen miteinander, wie zum Beispiel Dallmayr GRAND CRU Yellow Bourbon und eine Erdbeere mit hauchzartem Zuckernegligé, entsteht ein spannendes Wechsel-spiel der Aromen, ohne dass sich die Geschmacksnuancen gegenseitig überlagern."



Dallmayr GRAND CRU Yellow Bourbon aus Brasilien zeichnet sich durch seine ausgewogene Säure, dezente Süße und seinen kraftvollen Körper aus. Sein Aroma erinnert an Haselnuss und Mandeln, mit einem Hauch von Schokolade, Rosmarin und Karamell. Die Erdbeere setzt als Pairing-Partner einen fruchtig-süßen Akzent. Durch das Glasieren in flüssigem Zucker wird das Fruchtfleisch erwärmt und von einer feinen Zuckerkruste ummantelt. Das warme, frucht-intensive Aroma überrascht sowohl in der Textur als auch im Geschmack. Zusammen mit dem Espresso im Mund entfaltet sich ein angenehmes Wechselspiel und die leichte Säure und Süße der Erdbeere interagiert mit den nussigen und schokoladigen Nuancen des Kaffees.



DALLMAYR ESPRESSO BARISTA & AMARETTI



Für Dallmayr Espresso Barista wird ein Blend aus Arabica- und Robustabohnen auf italienische Art geröstet. So entsteht ein Kaffee mit Charakter, der bei jedem Schluck an Italien erinnert - weich und voll im Geschmack, mit haselnussbrauner Crema und dezenter Kakaonote. "Kein Getränk verkörpert das italieni-sche Lebensgefühl stärker als ein Espresso. Dazu servieren wir mit dem klassischen Amaretti ein typisch italienisches Gebäck und genießen den Moment à la Dolce Vita." Die Limonen bilden eine fruchtige Grundlage, bis sich im Verlauf das Mandelkonfekt des Amaretti mit den nussigen und vollen Aromen des Kaffees verbindet. Gleichzeitig sorgt die Frische der Zitronen in Kombination mit der süßen Mandelnote für Leichtigkeit.



Entdecken Sie das italienische Lebensgefühl! Dallmayr Espresso Barista und Amaretti Limone sind im Onlineshop unter www.dallmayr-versand.de erhältlich.



