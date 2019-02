Frankfurt am Main (ots) - Karin Jankowski hat mit Wirkung zum 1. Januar 2019 die kaufmännische Leitung bei der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH übernommen. Die Juristin gehört dem Unternehmen seit 2012 an und war zuvor die Leiterin Personal & Verwaltung. In ihrer neuen Position als Kaufmännische Leiterin übernimmt sie die Gesamtleitung der Bereiche Personal, Verwaltung und Controlling.



Vor ihrem Wechsel zum Frankfurter Public-Private-Vermarkter war Karin Jankowski bei der radio NRW GmbH als Leiterin Recht und Personalwesen tätig. "Mit der Bündelung dreier zentraler Bereiche gewinnen wir an unternehmerischer Effizienz und Effektivität. Mit ihrer langjährigen juristischen Expertise, ihrer breiten Erfahrung im HR-Bereich sowie in der strategischen Kostenplanung/-steuerung ist Karin Jankowski die Idealbesetzung auf diesem Posten. Auf die weitere Zusammenarbeit freue ich mich sehr", sagt Elke Schneiderbanger, Geschäftsführerin ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH.



