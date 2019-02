Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gab es zur Wochenmitte kaum Bewegung, so die Analysten von Postbank Research. Schwache deutsche Konjunkturdaten hätten nicht für maßgebliche Impulse gesorgt. Ohnehin scheine abseits von Schwankungen im Tagesverlauf aktuell angesichts der anhaltenden Unsicherheitsfaktoren, wie Handelsstreit oder Brexit, Abwarten die Devise vieler Marktakteure zu sein. Ein klarer Trend am deutschen Rentenmarkt lasse im bisherigen Jahresverlauf jedenfalls weiter auf sich warten. Gestern hätten 10-jährige Bundesanleihen nahezu unverändert zum Vortag mit 0,16% rentiert, während die Renditen im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich jeweils einen Basispunkt auf -0,33% beziehungsweise -0,56% angezogen hätten. Am US-Rentenmarkt habe die Rendite 10jähriger Treasuries bei 2,70% verharrt. (07.02.2019/alc/a/a) ...

