Zürich (ots) - Das Schweizer Beteiligungsunternehmen Vista Holding Group AG brilliert mit festverzinslichen Anlagen im Bereich von 8-12% p.a., weil die Firma sich auf zukunftsweisende, nachhaltige und gewinnbringende Wirtschaftsbereiche fokussiert. Dazu zählen der Energiesektor mit Schwerpunkt "erneuerbare Energien", der internationale Immobilienhandel und das Telekommunikationswesen. Alles Bereiche, die in ihrer Ausrichtung einer weltweit steigenden Nachfrage nach wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Bedingungen entsprechen. Denn diese Aspekte eines ökonomisch/ökologisch sinnvollen und vertretbaren Investments sind in den letzten Jahren nach und nach in den Mittelpunkt einer strategischen Investitionsplanung der Investoren gerückt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um private oder institutionelle Anleger handelt: Wichtig ist die Tatsache, dass alle Investments über den reinen kommerziellen Aspekt hinausgehen und einem umweltverträglichen Gesamtkonzept entsprechen. Dazu Unternehmensvorstand Karl-Heinrich Gasser: "Der steigende Energiebedarf, die Energiewende und dringend notwendige CO2-Verringerungen sind Aspekte, die wir verinnerlicht haben und auf die wir uns bei den unternehmerischen Beteiligungen konzentrieren. Darin liegt das größte Potenzial für Unternehmen, die den Umweltgedanken mit den prognostizierten weltweiten Entwicklungen in Einklang bringen. Darüber hinaus ist das Bevölkerungswachstum unsere Chance, auch den Immobilienmarkt in unser operatives Geschäft erfolgreich zu integrieren." Eine jährliche Verzinsung bis in den Bereich von 12 Prozent in der Spitze ist somit keine hypothetische Annahme, sondern eine reale Erfolgsbeteiligung für Investoren.



Bereits vor mehr als 30 Jahren hat die in Zürich ansässige Vista Holding Group AG die Grundlage für ihren wirtschaftlichen Aufschwung gelegt, indem sie sich strikt an den ökonomischen Entwicklungen orientiert und dabei über Jahre hinaus ihr operatives Betätigungsfeld sondiert und ausgelotet hat. Dabei hat das Unternehmen es verstanden, auf anhaltende Trends und neue Entwicklungen zu reagieren, um das Beteiligungsgeschäft daran anzupassen. Letztendlich haben sich die drei aktuellen Geschäftsbereiche Energie - Immobilien-Telekommunikation als die profitabelsten herauskristallisiert. Im Mittelpunkt steht dabei der Energiesektor, der mit seiner Vielseitigkeit exklusive unternehmerische Möglichkeiten bietet. Die herkömmlichen fossilen Energiequellen, allen voran die Braunkohle, verlieren an Attraktivität und Akzeptanz, so dass sich mehr und mehr die erneuerbaren Energien aus Solar, Wind, Biogas und Wasserkraft durchsetzen. Diese Erkenntnisse hat der Vorstand mit seiner Führungsriege gezielt genutzt, um sich dort zu etablieren. Das Ergebnis für die Investoren, die sich über festverzinsliche Beteiligungen an das Unternehmen binden, liegen mit mindestens 8% im Jahr weit über dem durchschnittlichen nationalen und internationalen Zinssatz. Ohne Übertreibung kann man somit von einer der besten Geldanlagen 2019 sprechen. Die Mindestbeteiligung von 5.000 Euro bietet auch all denen die Chance sich zu beteiligen, die nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügen, aber dennoch am Boom der Zukunftsmärkte partizipieren wollen.



Vista Holding AG Talacker 41, CH - 8001 Zürich. Switzerland