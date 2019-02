zu Teil 2: Ausfallsicherheit von Gefahrenwarnanlagen

Die Dokumentation zur GWA ist vollständig und unmissverständlich dem Betreiber zu übereignen. Damit man sich auch bei späteren Wartungsarbeiten oder einer Fehlersuche schnell in die Anlage hineindenken kann, sind normativ folgende Mindestinhalte gefordert:

Anleitungen in deutscher Sprache zur Planung, Bedienung, Installation und Betrieb der Geräte inklusive technischer Daten sowie Angaben zur Häufigkeit und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten

Anlagenbeschreibung mit Auflistung der Anlageteile

Installations- und Lagepläne (z.B. Schalt-, Verdrahtungs- und Verteilerpläne)

Darstellung der funktionalen Verknüpfung von Sensoren und Aktoren innerhalb der GWA/SHA (z.B. in Form eines schematischen Blockschaltbildes in Anlehnung an die Darstellung in VDI 6010 Blatt 1: 2017-11, Anhang B)

Abweichungen von der vorliegenden Vornorm inklusive Begründung unter Beachtung des jeweiligen Schutzziels (gegebenenfalls bereits im Angebot/Auftragsbestätigung enthalten).

Abhängig von der Ausführungsart der Gefahrenwarnanlage ist zusätzlich folgendes zu beachten:

GWA/SHA Typ A: Für die GWA- und Smart-Home-Anwendungsfunktionen muss dem Betreiber eine detaillierte Bedienungsanleitung übergeben werden.

GWA/SHA Typ B: Die Dokumentation muss eine detaillierte Beschreibung der Schnittstelle (Hard- und Software) zwischen GWA und SHA beinhalten. Aufgrund der separaten Anlagen (GWA/SHA) kann man für jede Anlage eine separate Dokumentation erstellen.

Für einen sicheren Betrieb der GWA/SHA ist der Betreiber verantwortlich. Darüber hinaus hat er diese Aufgabe mindestens einer zusätzlich verantwortlichen Person zu übertragen. Die zusätzliche Person muss in der Lage sein, jederzeit die GWA- als auch die SHA-Funktionen bedienen zu können.

Im Laufe der Zeit kann es natürlich vorkommen, dass Reparaturen an Geräten vorgenommen werden müssen. Diese führt ein Instandhalter im Einvernehmen des Betreibers durch. Je nach Anlage unterscheiden sich die Instandhaltungsvorgaben. Aus diesem Grund sollte man sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen und die Instandhaltung strikt nach den Herstellervorgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...