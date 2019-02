Die US-Banken SunTrust und BB&T wollen sich zusammenschließen. Die Vorstände beider Geldhäuser stimmten dem Deal, der ein Gesamtvolumen von etwa 66 Milliarden US-Dollar (58 Mrd Euro) habe, zu, wie die Banken am Donnerstag mitteilten. Dadurch entstehe die sechst größte Bank in den USA gemessen an Vermögenswerten und Einlagen.

Der Zusammenschluss soll ab 2022 jährliche Kosten in Höhe von mindestens 1,6 Milliarden Dollar einsparen. Branchenkenner rechnen seit längerem mit Fusionen im Bankensektor, die die Geldhäuser wettbewerbsfähiger machen sollen./elm/mis

AXC0195 2019-02-07/12:38