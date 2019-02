DAX - Schwache Daten zur Industrieproduktion belasten

Henry Philippson,

Der DAX hielt sich gestern oberhalb der 11.300er Marke, bestätigt dann aber heute die gestern explizit geäußerte Skepsis bezüglich der Longseite: Der Index ging am späten Vormittag auf Tauchstation und fiel zeitweise unter die 11.200er Marke zurück.

Die erneut sehr schwachen Auftragseingänge der deutschen Industrie am Morgen sorgten für negative Stimmung und deuten auf eine mögliche Rezession in den kommenden Monaten. Zum ersten Mal seit 2008/09 gab es vier Monate in Folge mit einem Rückgang der Industrieproduktion in Deutschland: Vor diesem Hintergrund ist aktuell wahrscheinlich kein besonders attraktiver Zeitpunkt für Long-Engagements im Aktienbereich.

Mit dem heutigen impulsiven Rücksetzer am Vormittag bekommen die Bären erstmals seit Tagen wieder gehörig Rückenwind. Wird nun die Unterstützung im Bereich 11.200/15 Punkte per Stundenschluss unterboten, dürfte dies Anschlussorders auf der Unterseite nach sich ziehen. In dem Falle stünde schnell wieder die 11.000er Marke auf der Agenda, danach potenziell der Bereich um 10.800 Punkte.

Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 11.340 Punkten bringt kurzfristig wieder die Bullen in Vorteil. Bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken. Die heute morgen veröffentlichten Auftragseingänge der Industrie in Deutschland lagen deutlich unter den Erwartungen und zeichnen das Bild einer bevorstehenden Rezession. Aus charttechnischer Sicht liegt aktuell noch keinerlei Schwächesignal vor, allerdings sollte man sich auch nichts vormachen: Die Rally seit dem Dezembertief ist für mich NICHT der Beginn eines Bullenmarktes, sondern lediglich eine technische Aufwärtsreaktion im übergeordneten Bärenmarkt.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.08.2018 - 07.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 07.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

