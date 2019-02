Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Societe Generale nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn habe nach den dämpfenden Aussagen im Januar wie erwartet die Konsensschätzung deutlich verfehlt, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Insgesamt sei der Gewinn-Mix aber besser als erwartet./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 03:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 03:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000130809