Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für LVMH von 327 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern lege die Messlatte für die Branche immer höher, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Verweis auf die Produktivität im Einzelhandelsgeschäft. Starke Markenbilder und mehr Marketing-Investitionen dürften dem Unternehmen in diesem Jahr zu weiteren Marktanteilsgewinnen verhelfen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 17:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-02-07/13:05

ISIN: FR0000121014