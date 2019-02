Soltau (ots) -



- Fachhandel legt um 5 Prozent auf 4,33 Mrd. Euro zu - Einzelhandel wächst um 4,8 Prozent auf 1,84 Mrd. Euro - Einschließlich der erbrachten Dienstleistungen steigt der Umsatz auf 6,33 Mrd. Euro



Die Gesellschafter der hagebau Kooperation kauften im Geschäftsjahr 2018 Waren und Dienstleistungen über die Soltauer Zentrale konsolidiert im Wert von 6,33 Mrd. Euro ein. Dies entspricht einem Plus von 4,2 Prozent gegenüber 2017.



"Mit der Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr sind wir zufrieden", sagt Sven Grobrügge, Geschäftsführer Rechnungswesen/Finanzen/Controlling. "Beide Kerngeschäftsfelder haben zu diesem erfreulichen Wachstum von 4,2 Prozent in der Gruppe beigetragen."



Fachhandel entwickelt sich positiv



Der hagebau Fachhandel konnte in den Sparten Baustoffe, Holz und Fliese insgesamt um 5 Prozent auf 4,33 Mrd. Euro (Vorjahr: 4,12 Mrd. Euro) zulegen. Besonders positiv entwickelte sich die Sparte Holz: Mit einem Plus von 6,7 Prozent wurden über die Soltauer Verbundgruppenzentrale 842 Millionen Euro (Vorjahr: 789 Millionen Euro) an Waren und Dienstleistungen umgesetzt.



Einkaufsumsatz des hagebau Einzelhandels gesteigert



Im Einzelhandel wurde ein Einkaufsumsatz von 1,84 Mrd. Euro erzielt. Dies entspricht einem Zuwachs von 4,8 Prozent gegenüber 2017 (Vorjahr: 1,76 Mrd. Euro). Zu diesem erfreulichen Wachstum haben sowohl der Geschäftsbereich DIY als auch der Bereich Garten beigetragen. "Unser Umsatzwachstum im Einzelhandel wird von einem stetig wachsenden Importgeschäft getragen", unterstreicht Grobrügge die zunehmende Bedeutung des internationalen Einkaufs in der hagebau.



Ausblick auf 2019 ebenfalls positiv



Das Jahr 2019 steht im Zeichen einer ganzen Reihe an Herausforderungen, denen Grobrügge aber optimistisch entgegenblickt. "Auf einem sehr starken Fundament werden wir die hagebau Gruppe 2019 in ganz unterschiedlichen Themenbereichen weiterentwickeln. Dazu gehören unter anderem die weitere Stärkung unserer Kerngeschäftsfelder Fach- und Einzelhandel, die noch stärkere Fokussierung der Dienstleistungen IT und Logistik auf die Anforderungen des Marktes sowie die Fortsetzung der in 2018 initiierten Digitalen Transformation", erläutert Grobrügge. "In den Vordergrund stellt die hagebau Geschäftsführung dabei den Schulterschluss der Kooperationszentrale mit den Gesellschaftern."



Veränderungen in der Gesellschafterstruktur würden dazu führen, dass die hagebau insbesondere im Fachhandel für das laufende Jahr von einer gegenüber dem Vorjahr stabilen Umsatzentwicklung ausgeht. "Die Attraktivität der hagebau zeigt sich nicht zuletzt durch den Beitritt der Firma Klöpferholz, einem der größten Holzhandelsunternehmen in Deutschland", betont Grobrügge.



hagebau Unternehmensgruppe



1964 gegründet ist die hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG eine heute durch rund 370 rechtlich selbstständige, mittelständische Unternehmen im Fach- und Einzelhandel getragene Kooperation. Der hagebau Gruppe sind mehr als 1.750 Standorte in Europa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien, Spanien und Niederlande) angeschlossen.



Mit einem zentralfakturierten Nettoumsatz (alle über die hagebau Zentrale bezogenen Waren und Dienstleistungen) von 6,33 Milliarden Euro (2018) nimmt die hagebau Gruppe einen Spitzenplatz in der Branche ein.



Der Fachhandel bedient unter der (Kann-)Marke hagebau die Sparten Baustoffe, Fliese und Holz (primär B2B).



Der hagebau Einzelhandel ist für Gesellschafter der hagebau Gruppe Franchisegeber. Mit den Marken hagebaumarkt, FLORALAND und WERKERS WELT ist die hagebau Kooperation im standortgebundenen B2C-Markt aktiv.



Mit baumarkt direkt, einem Joint Venture der hagebau mit der Otto Group Hamburg, deckt die Verbundgruppe auch den B2C-Onlinehandel ab.



Mit mehr als 1.350 Mitarbeitern erbringt die hagebau Gruppe an sieben Standorten zahlreiche Dienstleistungen für die angeschlossenen mittelständischen Handelshäuser. Hauptsitz der Kooperation ist Soltau mit rund 900 Mitarbeitern. Zu den Dienstleistungen für die mittelständischen Anteilseigner zählen die Bereiche Einkauf, Vertrieb, Systeme, Logistik, IT, Marketing und Finanzberatung. Damit wird das Tagesgeschäft der selbstständigen mittelständischen Handelshäuser umfassend und kostenoptimiert unterstützt.



