Anbieter von Corporate Performance Management (CPM) Software steigerte die Umsätze um mehr als 130 Prozent, erweiterte den Kundenstamm um 66 Prozent und erzielte branchenführende Kundenzufriedenheitswerte

OneStream Software LLC, ein führender Anbieter von in der Cloud oder hausintern verfügbaren CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für mittelständische bis sehr große Unternehmen, erzielte 2018 im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum bei Software von 137 Prozent sowie Rentabilität in Rekordhöhe. Das starke Wachstum war insbesondere auf beschleunigte Akzeptanz der Cloud zurückzuführen, und hinzu kam, dass sich Firmen zunehmend von mehreren bestehenden Produkten für Planung, Finanzkonsolidierung und Berichterstattung oder Kontenabstimmung ab- und der OneStream SmartCPM-Plattform zuwenden. Mehr als 75 Prozent der neuen Kunden von OneStream ersetzten eines oder mehrere der Produkte von Oracle Hyperion, SAP, IBM oder anderen Herstellern. In einigen Fällen wurden gleich bis zu einem Dutzend bestehender Produkte ersetzt, als die Kunden auf die einheitliche OneStream-Plattform migrierten.

"2018 war ein beispielloses Jahr für OneStream Software mit Umsätzen und Gewinnen in Rekordhöhe, neuen strategischen Partnerschaften, globaler Expansion und der raschen Auslieferung von mehreren neuen Geschäftslösungen über unseren innovativen XF MarketPlace", erklärte Tom Shea, CEO von OneStream Software. "Wir haben jetzt mehr als 50 Lösungen auf unserem MarketPlace bereitgestellt, die unsere Kunden herunterladen, konfigurieren und umsetzen können was die Zeit bis zur Wertschöpfung durch neue oder erweiterte Fähigkeiten erheblich verkürzt. Die Flexibilität und Skalierbarkeit unserer Architektur positioniert OneStream weiterhin als eine echte Plattform für die Finanzabteilung, die erweiterte Lösungen über die Kernfunktionen der Finanzkonsolidierung, Berichterstattung und Planung hinaus ermöglicht."

Mehr Kunden, größere Reichweite

OneStream hat 2018 mehr als 120 neue Kunden hinzugewonnen, womit der Kundenstamm auf über 300 angewachsen ist. Zu den neuen Kunden gehören: Herbalife, Toyota, McCain Foods, University of Cambridge, UPS, Polaris, Sasol und KLM. Viele davon machen OneStream für Tausende von Nutzern in der ganzen Welt verfügbar. Informationen über Kundenerfahrungen erhalten Sie unter: https://www.onestreamsoftware.com/testimonials

"Unsere Kunden wünschen sich eine Plattform, die zuverlässig mit ihren steigenden Anforderungen Schritt hält, ohne dass eine lästige Neuimplementierung oder Migration notwendig wird, wie das bei ihren früheren Lösungen der Fall war", so Craig Colby, Chief Revenue Officer. "Wir haben dies bei der Entwicklung von OneStream XF und dem XF MarketPlace von Anfang an berücksichtigt. Unser unglaubliches Wachstum 2018 und der Erfolg und die Zufriedenheit unserer Kunden bestätigen den Geschäftswert einer erweiterungsfähigen Finanzplattform."

Um seine Reichweite auch in den öffentlichen Sektor auszudehnen, war OneStream der erste und bisher einzige CPM-Anbieter, der die FedRAMP Moderate Authorization erhalten hat. Damit ist die OneStream XF Cloud CPM-Plattform leichter für Bundesbehörden zugänglich, die Lösungen für finanzielle Konsolidierung, Berichterstattung, Planung, Analyse und Datenqualität suchen.

Kunden-Engagement und Anerkennung

In den jährlichen OneStream-Veranstaltungen Splash User Conference und Partner Summit spiegelte sich das wachsende Interesse von Kunden und Partnern an der SmartCPMTM-Plattform ebenfalls wider, denn die Teilnehmerzahlen von 2018 waren mit 1.100 Personen bei Splash in Chicago und Amsterdam rekordverdächtig. Die Splash-Konferenzen finden 2019 im Mai in New Orleans und im September in Madrid statt.

Die Auswirkungen des OneStream-Mottos des 100-prozentigen Kundenerfolgs zeigten sich in marktführenden Bewertungen der Kundenzufriedenheit im Jahr 2018, darunter eine Gesamtbewertung von 4,9 von 5 bei Gartner Peer Insights für das Marktsegment Cloud Financial Close Solutions, basierend auf 24 Gesamtbewertungen, und 4,8 von 5 für das Marktsegment Cloud Financial Planning and Analysis Solutions, basierend auf 40 Gesamtbewertungen (Stand: 22. Januar 2019).

Die Führungsarbeit des Unternehmens wurde auch in der BPM Partners Pulse-Umfrage, der BARC Planning-Umfrage, der Marktstudie Dresner Advisory Enterprise Planning und bei Nucleus Research Value Matrix gewürdigt. OneStream wurde zudem in die Listen Deloitte Fast 500 und Inc. 5000 für 2018 aufgenommen.

Neue Partnerschaften, breitere Märkte und ein vergrößertes Team

OneStream bildete über 30 neue oder erweiterte strategische Partnerschaften mit globalen Diensteanbietern, darunter PwC, EY Advisory Services, The Hackett Group, Riveron, Spaulding Ridge und Sonum International. Des Weiteren wurden mehrere Niederlassungen in den USA vergrößert und neue Büros in Deutschland, Frankreich und Spanien eröffnet. Derzeit prüft das Unternehmen nun für die Erweiterung im Jahr 2019 geeignete neue Märkte. OneStream hat 2018 weltweit mehr als 90 neue Mitarbeiter eingestellt, um das enorme Wachstum zu bewältigen. Beispielsweise wurde Dave Kasabian zum ersten Chief Marketing Officer ernannt und ein Führungsteam in wichtigen Funktionsbereichen aufgebaut, darunter Partnerschaften, Vertrieb, Dienstleistungen, Marketing, Betrieb und Kundenerfolg.

Darüber hinaus meldete OneStream Software heute eine bedeutende Investition von KKR zur Förderung und Beschleunigung von Wachstum und Expansion in der Zukunft. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.businesswire.com/news/home/20190207005186/en/OneStream-Software-Receive-Significant-Investment-KKR

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer modernen CPM-Lösung (Corporate Performance Management), die die finanzielle Konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analyse und Finanzdatenqualität für komplexe Organisationen vereinheitlicht und vereinfacht. OneStream XF kann in der Cloud oder hausintern umgesetzt werden und ist eine der ersten und einzigen Lösungen, die nicht nur unternehmensweite Standards und Kontrollen, sondern einzelnen Geschäftsbereichen auch die Flexibilität bietet, auf zusätzlichen Detailebenen zu berichten und zu planen, ohne die Unternehmensnormen zu beeinträchtigen und das alles über eine einzige Anwendung.

Der OneStream XF MarketPlace bietet herunterladbare Lösungen, mit denen die Kunden den Wert ihrer CPM-Plattform problemlos erweitern können, um sich schnell an die veränderlichen Anforderungen der Finanz- und Betriebsabteilung anzupassen. OneStream wurde 2018 in der Liste Deloitte Fast 500 für Nordamerika aufgeführt.

