Der US-italienische Autobauer Fiat Crysler Automobiles (FCA) hat sich für das neue Jahr nur unkonkret ein Wachstum vorgenommen. Das operative Ergebnis soll mit mehr als 6,7 Milliarden Euro über dem des Vorjahres liegen, wenn der zu verkaufende Zulieferer Magneti Marelli ausgeklammert wird, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Auch die entsprechende Marge soll steigen. Analysten am Finanzmarkt hatten sich allerdings ein ordentliches Wachstum beim Ergebnis ausgerechnet. Die Aktie von Fiat Chrysler fiel in Mailand um 10 Prozent.

Im vierten Quartal hat das Unternehmen bei weniger ausgelieferten Fahrzeugen die Umsätze um 6 Prozent auf 30,6 Milliarden Euro ausgeweitet. Noch gehört Magneti Marelli dazu, der Verkauf an die Japaner von Calsonic Kansei soll wie geplant im zweiten Quartal abgeschlossen werden, wie es hieß. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis stieg um 7 Prozent auf 2,02 Milliarden Euro, der Nettogewinn wegen Steuereffekten sogar um 61 Prozent auf 1,29 Milliarden./men/fba

ISIN NL0010877643

AXC0221 2019-02-07/13:32