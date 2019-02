Laut einer Studie der Kölner Ratingagentur Assekurata ist die Zinstalfahrt bei den Lebens- und Rentenversicherungen erstmal vorbei. Das liegt auch an Änderungen beim Aufbau des Kapitalpuffers.

Die Zinstalfahrt bei Lebens- und Rentenversicherungen ist einer Studie zufolge gestoppt. "Für 2019 verzeichnen wir erstmals seit vielen Jahren auf breiter Linie stabile Deklarationen", sagte der Chef der Kölner Ratingagentur Assekurata, Reiner Will, bei der Vorstellung der jährlichen Studie am Donnerstag in Köln. Die laufende Verzinsung des Altersvorsorgeklassikers setzt sich aus dem Garantiezins sowie der Überschussbeteiligung zusammen, ...

