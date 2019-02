Gerade erst haben Deutschland und Frankreich ihre Freundschaft im Vertrag von Aachen beschworen. Doch gleich bei zwei Großprojekten von strategischer Bedeutung steuern Paris und Berlin auf eine Konfrontation zu.

Es sind Projekte von großer strategischer Bedeutung. In diesen Tagen werden in Brüssel die Weichen gestellt für die Zukunft der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 und des transatlantischen Handels. Bei beiden geht es um Wirtschaftsinteressen in Milliardenhöhe. Und bei beiden decken sich deutsche und französische Interessen nicht. Obwohl Paris und Berlin gerade ihre Freundschaft im Vertrag von Aachen neu haben aufleben lassen, droht bei beiden ein Konflikt.

Nach Informationen der WirtschaftsWoche blockiert Frankreich die schnelle Eröffnung von Freihandelsgesprächen mit den USA. "Frankreich will frühestens nach der Europa-Wahl Ende Mai der EU-Kommission ein Verhandlungsmandat erteilen", bestätigt ein EU-Diplomat. Für die deutsche Autoindustrie ist das eine schlechte Nachricht, wächst ohne baldiges Verhandlungsmandat doch die Gefahr, dass US-Präsident Donald Trump Zölle auf Autos verhängt. Die USA und die EU hatten im vergangenen Sommer vereinbart, dass keine neuen Zölle eingeführt werden können, so lange die Gespräche laufen.

Die französische Regierung legt nun aus innenpolitischen Gründen ihr Veto ein. Paris befürchtet, dass die Gespräche mit den USA im Wahlkampf instrumentalisiert werden könnten. "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...