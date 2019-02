In den Tarifgesprächen für den öffentlichen Dienst der Länder bemühen sich beide Seiten um Fortschritte. Nach rund vierstündigen gemeinsamen Verhandlungen begannen Gewerkschaften und Arbeitgeber am Donnerstag jeweils separate Beratungen, wie es von Seiten der Länder in Potsdam hieß. Danach wollten beide Seiten erneut zu einer gemeinsamen Runde zusammenkommen. Thema war demnach vorerst, über strukturelle Fragen der verschiedenen Berufsgruppen zu sprechen.

Zu Beginn des Treffens am Morgen hatten beide Seiten von schwierigen Verhandlungen gesprochen. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die rund eine Million Beschäftigten der Länder außer Hessen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Länderseite weist das als überzogen zurück.

Die nun laufende zweite Runde der Gespräche hatte am Mittwoch begonnen. Eine dritte Runde ist bereits für 28. Februar und 1. März geplant. Erste Warnstreiks gab es in einigen Ländern schon./sam/DP/fba

