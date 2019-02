DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China (Kernland) und Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

FREITAG: In China (Kernland) findet wegen der Feiertage zum Mondneujahr kein Börsenhandel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.16 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.712,40 -0,62% +8,27% Euro-Stoxx-50 3.183,92 -0,90% +6,08% Stoxx-50 2.949,69 -0,32% +6,87% DAX 11.169,50 -1,37% +5,78% FTSE 7.175,34 +0,03% +6,61% CAC 5.043,37 -0,70% +6,61% Nikkei-225 20.751,28 -0,59% +3,68% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,18% +64

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,63 54,01 -0,7% -0,38 +17,3% Brent/ICE 62,40 62,69 -0,5% -0,29 +14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.306,23 1.306,47 -0,0% -0,24 +1,8% Silber (Spot) 15,68 15,67 +0,1% +0,01 +1,2% Platin (Spot) 804,70 806,50 -0,2% -1,80 +1,0% Kupfer-Future 2,84 2,84 -0,1% -0,00 +7,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street bestimmen globale Wachstumssorgen das Sentiment. Denn insbesondere aus Europa kommen beunruhigende Nachrichten. Die EU-Kommission hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum des Euroraums zum Teil heftig gesenkt. Zuvor hatte bereits das produzierende Gewerbe in Deutschland eine herbe Enttäuschung geliefert. Angesichts des globalen Wirtschaftsabschwungs steigt die Nervosität über den amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt. Die Gespräche sollen zwar in der kommenden Woche auf Ministerebene in Peking fortgesetzt werden. Sollte es bis zum Fristende des Stillhalteabkommens am 1. März keine Einigung geben, droht wohl auch der US-Konjunktur eine Eintrübung. Denn die USA könnten sich dem globalen Abschwung kaum entziehen, der sich bei einer Eskalation im Handelsstreit zudem beschleunigen dürfte, heißt es im Handel.

Für Chipotle Mexican Grill geht vorbörslich über knapp 10 Prozent nach oben. Die Restaurantkette setzte mehr um und verdiente mehr als erwartet und kündigte zudem einen Aktienrückkauf an.

Fortinet werden 3,5 Prozent höher gestellt, nachdem der Internet-Sicherheitsspezialist die Erwartungen im abgelaufenen Quartal übertroffen hat.

Der Betreiber von Internet-Partnersuchseiten wie Tinder, Match Group, kommt mit seinen Geschäftszahlen gut an, der Kurs legt um 11,2 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q

13:30 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q

13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q

15:30 US/SAP SE, Kapitalmarkttag

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Leoni AG, Jahresergebnis

- Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahresergebnis

Leifheit AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 253.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen stehen deutlich unter Druck. Nicht nur die laufende Berichtssaison belastet. Auch für Italien scheint sich so langsam eine Stagnation beim Wirtschaftswachstum abzuzeichnen. So hat die EU-Kommission die Wachstumsprognose auf 0,2 nach zuvor 1,2 Prozent für das laufende Jahr massiv zusammengestrichen. Aber auch für Deutschland sowie den Euroraum wurde die BIP-Prognose deutlicher gesenkt. Am Kapitalmarkt springt in der Folge die Rendite der zehnjährigen italienischen Anleihen um 10 Basispunkte nach oben - hier fordern die Anleger eine höhere Risiko-Prämie durch den Schuldner. Dazu kommt die enttäusche Produktion in Deutschland im Dezember. Zudem hat die Bank of England die Wachstumsprognose gesenkt. Gea brechen um 14,3 Prozent ein. Nach der neuerlichen Gewinnwarnung stuft Warburg die Aktie auf "Sell" zurück. Mit einem Minus von 17 Prozent verlieren Tui noch stärker. Der Touristikkonzern hat die Ergebnisprognose gesenkt. Aktien der Werbe-Branche stehen nach Zahlen des französischen Werberiesen Publicis Groupe unter Druck. Die Gesellschaft musste im vierten Quartal einen Umsatzrückgang vermelden. Analysten hatten ein Plus erwartet. Publicis brechen um 13,7 Prozent ein, für WPP geht es um 8,4 Prozent nach unten. Etwas überrascht über die Stärke der Zahlen von Arcelormittal äußern sich Händler. Nach einem freundlichen Start kommt die Aktie allerdings unter Druck und verliert 3,4 Prozent. Dagegen geht es für Voestalpine nach schwachen Zahlen um 5,5 Prozent nach unten. Mit Blick auf Norsk Hydro spricht die Citigroup vom schwächsten Quartal der vergangenen fünf Jahre. Norsk Hydro reduzieren sich um 8,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Uhr Mi, 17.39 Uhr % YTD EUR/USD 1,1331 -0,31% 1,1358 1,1379 -1,2% EUR/JPY 124,38 -0,46% 124,89 124,94 -1,1% EUR/CHF 1,1357 -0,29% 1,1383 1,1395 +0,9% EUR/GBP 0,8800 +0,15% 0,8783 0,8790 -2,2% USD/JPY 109,77 -0,15% 109,94 109,80 +0,1% GBP/USD 1,2876 -0,45% 1,2932 1,2946 +0,9% Bitcoin BTC/USD 3.369,75 -0,04% 3.370,25 3.372,55 -9,4%

Nach der geldpolitischen Entscheidung der Bank of England (BoE) kommt das Pfund unter Druck. Wie erwartet hat die BoE den Leitzins bei 0,75 Prozent belassen. Bedeutsamer für den Markt ist die deutliche Abwärtsrevision der Wachstumserwartungen. Die Zentralbanker rechnen 2019 nur noch mit einem Plus von 1,2 Prozent nach zuvor 1,7 Prozent. Die BoE verweist hierbei explizit auf die Brexit-Unsicherheiten - diese belasteten Investitionen und Konsum.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Während Tokio Verluste verzeichnete, beendete Sydney den Handel mit Gewinnen. Von der Wall Street kamen nach einer fünftägigen Gewinnserie leicht negative Vorgaben. An vielen Börsen in der Region fand wegen der andauernden Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest erneut kein Handel statt. In Tokio belasteten enttäuschende Ergebnisse von Unternehmensseite. Toyota gaben um 1,9 Prozent nach. Der Autobauer hatte einen Gewinneinbruch erlitten und senkte seinen Ausblick für den Nettogewinn deutlich. Taisei gaben um 5,3 Prozent nach, Asahi Kasei verloren 4,8 Prozent. Für den Spieleentwickler Dena ging es nach enttäuschenden Zahlen um 3,4 Prozent nach unten. Sämtliche Subindizes gingen im Minus aus dem Tag, eine Ausnahme machte der Index Informationstechnologie. Dahinter steckte ein Kurssprung von 17,7 Prozent bei Softbank. Der Technologiekonzern hatte mit einem Aktienrückkaufprogramm Kursfantasie geweckt. In Sydney verzeichnete der S&P/ASX-200 den vierten Tag in Folge Gewinne. Hoffnungen auf eine mögliche Zinssenkung der australischen Notenbank sorgten hier für gute Stimmung. Die australische Notenbank habe eine "ausgewogenere Haltung eingenommen und die Tür für Zinssenkungen geöffnet", kommentierte DBS. Für die vier großen Banken des Landes, - ANZ, Westpac, CBA und NAB - ging es um bis zu 2 Prozent aufwärts. Sie setzten damit ihre Erholungsrally fort, nachdem ein Untersuchungsbericht über ein mutmaßliches Fehlverhalten des Sektors zu Wochenanfang nicht so schlimm ausgefallen war wie befürchtet.

CREDIT

Die Berichtssaison bleibt der wichtigste Impulsgeber am europäischen Kreditmarkt. Auffallend ist die deutliche Spreadeinengung auf nachrangige Bankenanleihen. Diese hatten sich am Vortag erst kräftiger ausgeweitet. Hintergrund dürften wie am Vortag Geschäftszahlen sein. Vor allem die Zahlen der Unicredit stoßen auf ein positives Echo an der Börse. Da insbesondere der italienische Bankensektor unter faulen Krediten leidet, wirken die Zahlen insgesamt auf den Sektor beruhigend.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer-Chef: Sind im nächsten Glyphosat-Prozess besser gerüstet

Für die anstehenden Prozesse um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat sieht Bayer-Vorstandschef Werner Baumann sein Unternehmen besser aufgestellt. "Wir werden im nächsten Verfahren einen starken Fokus auf wissenschaftliche Daten legen können, die die Sicherheit von Glyphosat bestätigen", sagte Baumann dem Magazin Wirtschaftswoche. Am 25. Februar beginnt das nächste Verfahren in San Francisco, ein sogenanntes Bellwether Trial, dessen Ergebnis für ähnlich gelagerte Fälle maßgeblich sein dürfte.

Talanx kommt mit Sanierung der Feuerversicherung zügig voran

Der Versicherungskonzern Talanx kommt bei der Sanierung der defizitären Feuerversicherung schneller voran als geplant. "Wir sind weiter als gedacht", sagte der neue Vorstandschef der drittgrößten deutschen Versicherungsgruppe, Torsten Leue, dem Handelsblatt.

Evotec vergibt Lizenz für Fibrose-Programm an Galapagos

Evotec hat sich für die weitere Entwicklung eines potenziellen Wirkstoffs gegen fibrotische Erkrankungen der Leber und anderer Organe das belgische Biotech-Unternehmen Galapagos als Partner gesucht. Galapagos wird das in der präklinischen Entwicklung befindliche Programm alleinverantwortlich fortführen und bekommt auch die Vermarktungsrechte, teilte Evotec mit.

Gerry Weber verhandelt über Finanzierung und Verkauf von Hallhuber

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 07, 2019 07:19 ET (12:19 GMT)

Der insolvente Modekonzern Gerry Weber International hat für die Damenmode-Tochter Hallhuber offenbar einen Kaufinteressenten gefunden. In einer Ad-hoc-Mitteilung heißt es, mit einem Investor werde über eine Brückenfinanzierung und eine mögliche Kaufoption für die Hallhuber GmbH verhandelt. Mit dem Geld aus der Brückenfinanzierung solle der Geschäftsbetrieb von Hallhuber bis auf Weiteres sichergestellt werden.

Grenke erhöht Dividende und peilt weiteres Gewinnwachstum an

Der Leasing- und Factoring-Anbieter Grenke will nach einem kräftigen Gewinnanstieg 2018 die Dividende erhöhen. Die Ausschüttung soll auf 0,80 von 0,70 Euro je Aktie im Jahr zuvor angehoben werden, kündigte das im SDAX notierte Unternehmen an. Zudem rechnet die Grenke AG angesichts eines weiterhin guten Umfelds dieses Jahr erneut mit einem Gewinnanstieg, allerdings dürfte sich die Dynamik etwas abschwächen.

Hamburger Hafen (HHLA) übertrifft Vorjahresergebnis

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen um 3 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro gesteigert. Das Betriebsergebnis (EBIT) des Konzerns wuchs um 18 Prozent auf 204 Millionen Euro, wie der Hafenbetreiber mitteilte. Damit seien die eigenen Ziele erreicht und teilweise übertroffen worden.

ING Deutschland sieht viel Potenzial im deutschen Markt

Die ING Deutschland will ihren Wachstumskurs im laufenden Jahr fortsetzen. "Wir sehen viel Potenzial im deutschen Markt" sagte Finanzvorstand Remco Nieland bei der Präsentation der Jahreszahlen in Frankfurt. Im vergangenen Jahr hat die Deutschland-Tochter der niederländischen ING Groep Kundenanzahl und Gewinn gesteigert.

Bundeskartellamt schränkt Facebooks Datensammlung stark ein

Das Bundeskartellamt schränkt die Sammlung und Verarbeitung von Nutzerdaten durch Facebook stark ein. Das Unternehmen dürfe Daten aus verschiedenen Quellen, etwa dem Messenger-Dienst Whatsapp und der Foto-Plattform Instagram, nur mit Zustimmung der Nutzer zusammenführen, teilte die Behörde mit. Die Einschränkungen betreffen demnach auch die Verwendung des "Like"-Buttons auf Internetseiten anderer Anbieter.

Arcelormittal erhöht nach Gewinnanstieg Dividende, kauft Aktien zurück

Arcelormittal hat im vierten Quartal mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Stahlkonzern mit Sitz in Luxemburg verdoppelte seine Dividende und kündigte den Rückkauf eigener Aktien für 113,4 Millionen US-Dollar an.

Qantas storniert Airbus-A380-Order

Airbus hat einen weiteren Rückschlag bei seinem Superjumbo A380 erhalten. Die australische Qantas Airways kündigte an, eine Bestellung für weitere Maschinen des Typs A380 formal zu stornieren. Die Airline hatte einen solchen Schritt bereits signalisiert.

Nutrien erzielt Gewinnsprung dank höherer Verkaufspreise

Der kanadische Düngemittelkonzern Nutrien hat im vierten Quartal bei leicht höheren Umsätzen den operativen Gewinn dank höherer Verkaufspreise kräftig gesteigert. Für das neue Jahr stellte der Wettbewerber der Kasseler K+S weitere Steigerungen beim Gewinn in Aussicht.

Norwegian fliegt tiefer in die roten Zahlen

Die als Übernahmekandidat geltende Norwegian Air Shuttle hat im vierten Quartal wegen steigender Kosten die Verluste ausgeweitet. Der Nettoverlust erhöhte sich auf 3 Milliarden norwegische Kronen, umgerechnet 310 Millionen Euro, wie Norwegian mitteilte. Vor Jahresfrist hatte der Verlust 722 Millionen Kronen betragen. Den Umsatz steigerte die Billigfluggesellschaft auf 9,7 von 7,8 Milliarden Kronen, nachdem die Airline ihre Kapazitäten um 32 Prozent ausgeweitet hatte.

Pernod Ricard erhöht Ausblick wegen reger Cognac- und Whiskeynachfrage

Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard hat in dem ersten Halbjahr seines laufenden Geschäftsjahres 2018/19 dank einer regen Nachfrage aus Asien ein starkes organisches Wachstum erreicht. Für das Gesamtjahr wird die Gesellschaft nun optimistischer. Pernod Ricard, zu dem unter anderem die Marken Ramazzotti, Havana Club, Absolut, Ballantine oder Chivas Regal gehören, berichtete für den Zeitraum von Juli bis Ende Dezember 2018 ein Umsatzwachstum auf 5,19 Milliarden Euro.

Renault informiert Justiz über Verdacht auf Vorteilsnahme Ghosns

Der Autobauer Renault hat die französischen Behörden darüber informiert, dass sein früherer Konzernchef Carlos Ghosn einen persönlichen Vorteil von einer Zahlung der Gesellschaft an das Schloss von Versailles gehabt haben könnte. Im Rahmen einer Sponsorenvereinbarung hat der französische Autobauer nach eigenen Angaben dem Schloss 50.000 Euro gezahlt. Renault untersuche nun, ob mit dem Firmengeld unter anderem auch die Hochzeit des Automanagers mit seiner zweiten Frau in dem Schloss mitfinanziert worden sei, sagten mit der Situation vertraute Personen.

Sanofi wächst im vierten Quartal profitabel

Sanofi ist zum Jahresende profitabel gewachsen. Der französische Pharmakonzern meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Nettogewinn von von 1,4 Milliarden Euro - das sind 4,3 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 3,9 Prozent auf 9 Milliarden Euro. Anders im Gesamtjahr: Hier gingen die Einnahmen um 550 Millionen auf 34,46 Milliarden Euro zurück.

Thomas Cook stellt Airlinesparte auf den Prüfstand

Der Touristikkonzern Thomas Cook ist in seinem ersten Geschäftsquartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Ein starker Wettbewerbsdruck in Großbritannien zum Ende des Sommers und eine schwächere Nachfrage nach Winterurlaub in Nordeuropa drückten die Marge. Die konzerneigenen Airlines stellt Thomas Cook auf den Prüfstand, um die finanzielle Flexibilität zu verbessern.

Total verdient dank höherer Produktion mehr

Der französische Ölkonzern Total hat dank einer höheren Produktion den Nettogewinn im vierten Quartal um 11 Prozent auf 1,13 Milliarden US-Dollar gesteigert. Bereinigt legte das Ergebnis auf 3,16 von 2,87 Milliarden Dollar zu, wie Total mitteilte. Damit fiel der bereinigte Gewinn besser als von Analysten aus, die den Franzosen nur 3,04 Milliarden Dollar zugetraut hatten.

Brasilianischer Bergbaukonzern Vale verliert Lizenz für wichtigen Damm

Der brasilianische Bergbaukonzern Vale hat die Lizenz für einen wichtigen Damm an seiner größten Eisenerzmine in Brucutu verloren. Das Umweltministerium habe die Genehmigung für den Laranjeiras-Damm im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais entzogen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die Arbeiten in Brucutu ruhen bereits seit Montag. Dort werden jährlich 30 Millionen Tonnen Eisenerz gefördert - das entspricht 7,5 Prozent der für 2019 vorgesehenen Jahresfördermenge von Vale.

Vattenfall steigert Umsatz und Gewinn im 4. Quartal

Der schwedische Stromkonzern Vattenfall hat seinen Gewinn im Schlussquartal 2018 dank deutlich höherer Umsätze gesteigert. Für den Zeitraum Oktober bis Dezember meldete das Unternehmen ein Umsatzplus um ein Viertel auf 48 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet 4,6 Milliarden Euro. Der operative Gewinn fiel zwar auf 4,2 von 5,9 Milliarden Kronen. Unter dem Strich stieg der Gewinn aber um 11 Prozent auf 3,1 Milliarden Kronen.

Vestas-Gewinn fällt unter Preisdruck deutlicher als erwartet

Vestas Wind Systems hat im abgelaufenen Jahr angesichts von starkem Preisdruck und Wettbewerb einen unerwartet deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Der dänische Turbinenhersteller kündigte bei Vorlage der Jahresbilanz eine Senkung der Dividende auf 7,44 von 9,23 Dänische Kronen je Aktie an. Der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn ging um ein gutes Viertel auf 684 Millionen Euro zurück und blieb unter den Erwartungen der Analysten.

Voestalpine-Gewinn bricht in ersten 9 Monaten ein

Der Stahlkonzern Voestalpine hat wie Mitte Januar angekündigt in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres deutlich weniger verdient. Der globale Handelskonflikt, die Schwäche der Autobranche und Chinas sowie der Hochlauf der eigenen Automobilaktivitäten ließen das Nachsteuerergebnis per Ende Dezember um die Hälfte auf 276 Millionen Euro fallen, wie die Österreicher mitteilten.

Rückrufe verhageln Subaru das Ergebnis - Aussichten düster

Der japanische Autokonzern Subaru hat zwar in den drei Monaten per Ende Dezember einen im Jahresvergleich etwas höheren Betriebsgewinn erzielt. In den ersten neun Monaten brach er wegen Produktionsproblemen und Rückrufen allerdings um 50 Prozent ein. Nachdem im Januar wegen Problemen mit der Servolenkung einiger Modelle die Fertigung in zwei Werken in Japan nahezu zwei Wochen stillstand, kippte das Unternehmen nun auch die Ziele für das laufende Jahr.

