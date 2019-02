Die Turbulenzen an den Finanzmärkten setzen der französischen Großbank zu. Jetzt will sie einen 500 Millionen Euro schweren Sparkurs einlegen.

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) kappt nach einem Gewinneinbruch ihre Ziele. Sowohl das mittelfristige Wachstums- als auch das Renditeziel würden verfehlt, teilte SocGen am Donnerstag mit. In der Unternehmens- und Investmentbank, die von dem Einbruch der Finanzmärkte zum Jahresende hart getroffen wurde, setzt die Bank nun den Rotstift an. Erst am Mittwoch hatte der größere Rivale BNP Paribas seine Mittelfristziele ebenfalls eingedampft und seinen Sparkurs verschärft.

Die Turbulenzen an den Finanzmärkten hinterließen tiefe Spuren in der Bilanz von SocGen. Die Erträge fielen im vierten Quartal um 6,3 Prozent auf 5,93 Milliarden Euro. Der Gewinn in der Unternehmens- und Investmentbank hat sich im Schlussquartal mehr als ...

