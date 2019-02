Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of England hält Leitzins stabil bei 0,75 Prozent

Die Bank of England (BoE) hat inmitten der Brexit-Wirren ihren Leitzins auf dem aktuellen Niveau belassen. Er verharrte bei 0,75 Prozent. Der Beschluss der Währungshüter fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer waren davon ausgegangen, dass die BoE angesichts des politischen Dramas in Westminster untätig bleiben würde. In dem begleitenden Statement der Zentralbank hieß es, dass die "höhere Brexit-Unsicherheit" die Investitionen und den Konsum belasteten.

EU-Kommission senkt Wachstumsprognosen deutlich

Die EU-Kommission hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum des Euroraums gesenkt, was vor allem an deutlich reduzierten Erwartungen für Deutschland und Italien lag. Wie aus der aktuellen "Winterprognose" der Kommission hervorgeht, prognostiziert sie für das laufende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von nur noch 1,3 Prozent. Im Rahmen ihrer "Herbstprognose" hatte sie im November 2018 noch ein Plus von 1,9 Prozent vorausgesagt. Die Prognose für 2020 wurde auf 1,6 (bisher: 1,7) Prozent reduziert.

DIHK senkt Wachstumsprognose und fordert Steuersenkungen

Deutsche Unternehmen blicken angesichts schlechterer Exportperspektiven und einer nachlassenden Binnenkonjunktur zunehmend pessimistisch in ihre Zukunft. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) senkt daher seine Konjunkturprognose für dieses Jahr um fast die Hälfte auf 0,9 Prozent, nachdem zuvor 1,7 Prozent prognostiziert worden war. Die Bundesregierung sollte mit Steuersenkungen für Unternehmen gegensteuern, so der Verband. Für die Prognose wurden 27.000 deutsche Unternehmen befragt.

SPD will Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I stärker an Lebensleistung ausrichten

Die SPD will die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes stärker als bisher an der Lebensleistung ausrichten: Wer länger in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, soll auch länger ALG I erhalten, wie aus dem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden SPD-Konzept zur Erneuerung des Sozialstaates hervorgeht. Die Parteiführung will es ab Sonntag auf einer Vorstandsklausur beraten.

Wirtschaft kritisiert SPD-Pläne zur Sozialstaatsreform scharf

Die deutsche Wirtschaft hat angesichts der sich abkühlenden Konjunktur deutliche Kritik an den Sozialstaatsreformplänen der SPD geübt. "Ich frage mich im Moment, wer das bezahlen soll", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. "Bei einer Nullkonjunktur macht es uns Sorgen, dass der Schwerpunkt nach wie vor auf Verteilung liegt und nicht auf Investition."

Britische Premierministerin May zu Brexit-Gesprächen in Brüssel

Angesichts der verfahrenen Lage beim Brexit ist die britische Premierministerin Theresa May zu Gesprächen mit EU-Spitzenvertretern in Brüssel eingetroffen. May traf am Donnerstagvormittag zunächst EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Danach sind Gespräche mit dem Präsidenten des Europaparlaments, Antonio Tajani, (14.00 Uhr) und EU-Ratspräsident Donald Tusk (15.00 Uhr) vorgesehen.

EuGH: Kindergeldanspruch in einem EU-Staat auch für im Ausland lebende Kinder

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat deutlich gemacht, dass in einem EU-Staat bestehende Kindergeldansprüche auch für die in einem anderen Mitgliedsstaat lebenden Kinder gelten. Eine Beschäftigung sei keine Voraussetzung für die Familienleistungen, stellte der EuGH im Fall eines in Irland lebenden Rumänen klar. Damit präzisierten die Richter die Auslegung der seit 2004 bestehenden Verordnung zur Koordinierung der sozialen Sicherheitssysteme.

Gestiegene Währungsreserven spiegeln schwachen Franken wider

Die Währungsreserven der Schweizer Notenbank sind im Januar um nahezu 13 Milliarden Franken oder etwa 1,8 Prozent auf 741,5 Milliarden Franken gestiegen. Darin spiegelt sich in erster Linie der zu Dollar und Euro schwächere Franken wider. Dadurch hat sich der Wert der massiven Schweizer Bestände an ausländischen Aktien und Anleihen in Franken erhöht. Die jüngsten Daten unterstreichen laut Marktteilnehmern die Empfindlichkeit der Notenbankbilanz gegenüber der Wertentwicklung des Franken.

